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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Apple

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المركز قدّم توصياته.. وقال: يمكن للمهاجم تنفيذ برمجيات خبيثة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته Apple؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها.


تفصيلاً، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات، موضحاً أن Apple أصدرت تحديثاً لمعالجة الثغرة.

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وتتمثل الإجراءات الوقائية في تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذا التحديث: https://support.apple.com/en-us/HT212548

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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