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مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان : مستمرون في تنفيذ إستراتيجة تمكين المرأة

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مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان : مستمرون في تنفيذ إستراتيجة تمكين المرأة مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان : مستمرون في تنفيذ إستراتيجة تمكين المرأة

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أكدت القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل على استمرار التعاون المشترك بين وزارة العدل والنيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.

وقالت في كلمتها صباح اليوم أثناء إفتتاح التدريب التفاعلي لعضوات النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية وتت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، أن االرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية مكّن المرأة من حقها الدستوري الذي طالما حمت به لسنوات, ووجهت له الشكر بإسم جموع سيدات وفي مقدمتهن عضوات الهيئات القضائية.

وفي ختام جلسة الإفتتاح أهدي المستشارعصام المنشاوي درع النيابة الإدارية لكل لكل من الدكورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة التي حضرت إفتتاح التدريب والقاضية أمل عمار شاكرا حضورهما وتقديرا لعملهما في خدمة قضايا المرأة.

المصرى اليوم

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