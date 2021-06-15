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فايزة أبو النجا :شراكة علمية للجامعة المصرية اليابانية مع 13 من كبرى الجامعات اليابانية

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فايزة أبو النجا :شراكة علمية للجامعة المصرية اليابانية مع 13 من كبرى الجامعات اليابانية فايزة أبو النجا :شراكة علمية للجامعة المصرية اليابانية مع 13 من كبرى الجامعات اليابانية

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أكدت السفيرة فايزة ابو النجا خلال ترأسها لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا انها تعتز باختيار هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) للجامعة المصرية اليابانية لاقامه سلسلة ندوات حول تجربة التحديث اليابانية

وأضافت ان الجامعة المصرية اليابانية نموذج للتعاون بين المصرية والحكومة اليابانية لخدمة أفريقيا والمنطقة العربية كما تعد مركزًا مهمًا لنشر الثقافة ونظم التعليم الحديثة والنموذج اليابانى فى التعليم ليس فى فقط بل وفى الشرق الأوسط.

كما أعربت السفيرة فايزة أبو النجا عن خالص شكرها وتقديرها ألى السفير ماسكي نوكي سفير دولة اليابان فى القاهرة لما يبذله من جهد متميز لدعم الجامعة المصرية اليابانية لنصبح مركز للعلم والمعرفةظ

وأشادت بجهود السفير اليابانى المميزة فى التعاون للترويج للجامعة والمنح المخصصه للاشقاء الافارقة من القاره السمراء.

وأشادت أيضًا بجهود ائتلاف الجامعات اليابانية الشريكة المكون من 13 جامعة يابانية من كبريات الجامعات اليابانية تدعم الجامعة بداية من الجهاز الاكاديمي والإدارى وشئون الطلاب ومساعدة الجامعة فى تطبيق و استخدام النظم الأكاديمية اليابانية التي تعتمد على التطبيق العملي في التعلم والقيام بمشروعات بحثية.

وأضافت أن ائتلاف الجامعات اليابانية يعمل على خدمة الصناعة عبر إجراء البحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية المتقدمة.

ووفقًا لـ "أبو النجا"، تحظى الجامعة بدعم الشركات الصناعية اليابانية سواء بإمدادها بالمنح الدراسية أو تدريب الطلاب أو البحوث المشتركة لتطوير الصناعة بالاعتماد على البحث العلمي.

كما أشارت إلى دعم الجامعة لنظام التعليم التكنولوجي الياباني KOSEN حيث تم خلال الاجتماع مناقشه كيفية تطبيق نموذج التعليم التكنولوجي الياباني ليتواءم مع النظام المصري، وذلك مع د. نوبوكو كاياشيما النائب الاول لهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة اليابانية.

المصرى اليوم

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