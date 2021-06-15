لجان خاصة لطلاب الدمج والمكفوفين بكلية الآداب جامعة القناة

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قال الدكتور احمد زكى رئيس جامعة قناة السويس إن ٨٨ طالب دمج يؤدون الامتحانات بكليه الآداب والعلوم الإنسانية، مؤكداً سرعة الانتهاء من تصحيح الامتحانات وعددهم ٢٦٣٦٤ ورقة اجابة حتى الآن.

وأضاف «زكي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الجامعة تُولى اهتماماً خاص لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج والمكفوفين، وقد تم الاستعانة بمراقبين من الجهاز الإداري لمركز ذوي الاحتياجات الخاصة والذين تم تدريبهم على كيفيه التعامل مع الطلاب.

وأكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الإدارة الطبية على أتم إستعداد لإستقبال أي حالات طارئه أثناء أداء الإمتحانات والتعامل معها بأقصى سريعة.

وقال الدكتور عادل السعدني عميد كليه الآداب إن الامتحانات تسير بهدوء والتزام ملحوظ مؤكدًا على سرعة الانتهاء من تصحيح الامتحانات وعلى الرغم من الإعداد الكبيرة المتواجدة داخل الكليه إلا أن الانضباط والالتزام هو السمة السائدة داخل اللجان.