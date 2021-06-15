محمد فراج عن حبه لزوجته بسنت شوقي: «سر نجاحنا إننا قافشين في بعض أوي»

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كشف الفنان محمد فراج عن سبب ارتباطه بزوجته الفنانة بسنت شوقي، بعد انتشار صور حفل زفافهما على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعرب «فراج» في فيديو بثه على حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك» خلال لقاء تلفزيوني له، الثلاثاء، قائلًا: «محدش يسألني حبيتها ليه» وتابع :«الحب إحساس جميل مقدرش أعيش من غيره..الحب حياة.. من أهم مرادفات الحياة اللي بتحليها.. وأي حد سعيد في حياته أعرف أنه بيحب ..حتى لو مش بيحب حد هو بني آدم عنده استعداد وجاهز للحب».

وحول ارتباطه بـ«بسنت» منذ 5 أعوام بينهما عامان من الخطوبة، قال «فراج»: «سر دوام العلاقة هذه المدة إننا قافشين في بعض قوي.. متمسكين ببعض وبنحب بعض أوي.. في ترابط نفسي روحاني جواني.. بيني وبينها والترابط ده مفيش سبب للحب.. متسألنيش حبيتها ليه الحب ده من عند ربنا وربنا هو اللي أمر قلبي أحبها».

وعن خلافاته مع زوجته التي سبق وأن أشيع عنها قال :«حتى لما بنختلف ومهما بنتخانق ونزعل ودي الحاجات اللي بتأثر في أي علاقة بنرجع أقوى من الأول.. والحب بيننا زي الزرعة لازم تتروي».

كان محمد فراج قال في أول تعليق له بعد حفل زفافه عبر حسابه على «إنستجرام»: «اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واكتب لنا الخير كله وأسعدني معها وبقربها في الدنيا وفي الجنة».

وأضاف: «الحمد لله الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات، الحمد لله إن حب حياتي بقت شريكة حياتي، بشكر من كل قلبي كل الناس اللي ساعدت في إن أحلى يوم في حياتي يحصل ويطلع بالشكل ده».

وأقيم حفل عقد قران الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، الجمعة الماضي، في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.