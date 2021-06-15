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منظمة الصحة العالمية تُعلن «أنباء سارة» بشأن (تعرف عليها)

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منظمة الصحة العالمية تُعلن «أنباء سارة» بشأن فيروس كورونا (تعرف عليها) منظمة الصحة العالمية تُعلن «أنباء سارة» بشأن (تعرف عليها)

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قالت منظمة الصحة العالمية إن العالم يشهد انخفاضًا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا للأسبوع السابع على التوالي، وفقا لموقع «صوت أميركا».

وفي حديثه من المقر الرئيسي للوكالة في جنيف، ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الثلاثاء، إن «الانخفاض العام في الحالات الجديدة، وهو الأطول منذ بدء الوباء، هو بالتأكيد أنباء سارة»، لكنه قال إن الوفيات بشكل عام لم تتراجع بنفس السرعة ولم تنخفض إلا بشكل طفيف الأسبوع الماضي.

وأضاف جيبريسوس أن «التراجع في الحالات يخفي حقيقة أن الفيروس مستمر في الانتشار والقتل في مناطق مثل إفريقيا، التي لديها وصول محدود إلى اللقاحات والعلاجات».

واستشهد بدراسة حديثة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية «لانست» تظهر أن أفريقيا لديها أعلى معدل وفيات عالمي بين مرضى كورونا المصابين بأمراض خطيرة، على الرغم من وجود عدد أقل من الحالات المبلغ عنها مقارنة بمعظم المناطق الأخرى.

وقال جيبريسوس إن «الأدلة المتاحة تشير إلى أن السلالات الجديدة زادت بشكل كبير من انتقال العدوى على مستوى العالم، خاصة في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة».

وأعرب رئيس منظمة الصحة العالمية عن امتنانه للقادة في مجموعة السبع الأسبوع الماضي، الذين تعهدوا بتقديم 870 مليون جرعة من اللقاح إلى اتفاقية «كوفاكس».

المصرى اليوم

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