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مصرية تغرس مفكًا في رأس شخص ألحّ على الزواج منها

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المتهمة أقرت بارتكاب الجريمة.. وإحالة الواقعة للنيابة

مصرية تغرس مفكًا في رأس شخص ألحّ على الزواج منها

اعتدت سيدة مصرية بمحافظة سوهاج جنوب ، اليوم الثلاثاء، على شاب بالضرب، وغرزت مفكًّا في رأسه، بعدما عجزت عن إبعاده عنها؛ في ظل إلحاحه على الزواج منها.

وتَلَقّت الأجهزة الأمنية بلاغًا، يفيد بوصول المجني عليه "إبراهيم"، البالغ من العمر 46 عامًا، مصابًا بجرح نافذ بطول 10سم، ووجود مفك مغروز في رأسه.

ووفق وكالة "إرم"، أظهرت التحقيقات، أن المجني عليه تَقدم للزواج من ربة منزل تدعى "لبنى"، تبلغ من العمر 33 سنة، وعندما رفضت، ألح عليها بالزواج؛ فما كان منها إلا أن غرست مفكًّا في رأسه، مُحدِثةً جرحًا غائرًا، وتم نقل المجني عليه للمستشفى، وإنقاذ حياته واستخراج المفك من رأسه.

ونجحت الشرطة في ضبط المتهمة التي أقرت بارتكاب الجريمة؛ فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرية تغرس مفكًا في رأس شخص ألحّ على الزواج منها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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