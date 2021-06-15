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"العدل": 1.7 مليون عملية توثيق إلكترونية خلال 3 أشهر

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"العدل": 1.7 مليون عملية توثيق إلكترونية خلال 3 أشهر "العدل": 1.7 مليون عملية توثيق إلكترونية خلال 3 أشهر
خلال الربع الثالث من العام الهجري الجاري 1442هـ

كشفت وزارة العدل عن إجراء نحو 1.7 مليون عملية توثيق إلكتروني، خلال الربع الثالث من العام الهجري الجاري 1442هـ.


وأكدت وزارة العدل إتاحة خدماتها التوثيقية إلكترونياً عبر بوابة ناجز Najiz.sa، دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل؛ بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

وأوضحت أن قائمة العمليات اشتملت على 926 ألف عملية توثيق وكالات وإقرارات، وفسخ أكثر من 167 ألف وكالة، فيما بلغ عدد طلبات توثيق العقارات نحو 514 ألف طلب، وأكثر من 10 آلاف عملية توثيق عقود شركات، وفيما يخص الحالات الاجتماعية فقد بلغت أكثر من 65 ألف عملية، وتوثيق قرارات الشركات 450 قراراً، إضافة إلى 21 عملية توثيق رهن صناعي.

وكانت الوزارة قد أطلقت التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية؛ بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين؛ بما يغنيهم عن مراجعة كتابات العدل، كما يسهم التحول الرقمي للتوثيق في توفير أكثر من 8 ملايين ورقة سنوياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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