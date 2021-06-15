الداخلية تكشف ملابسات مقتل شخص بطلق ناري في القليوبية (بيان رسمي)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ملابسات مقتل أحد الأشخاص في القليوبية متأثرًا بطلق ناري، بعد القبض على المتهم.

وشكلت فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، لكشف ملابسات ما تبلغ به لقسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة من إحدى المستشفيات باستقبالها- أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، متوفى إثر إصابته بطلق ناري.

وأسفرت جهود فريق البحث عن أنه أثناء تواجد المتوفـى صحبة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، داخل مخزن مُستأجر لوالد المتوفـى، وعبث «الأخير» بسلاح ناري «فرد محلى»، كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابة المتوفـى التي أودت بحياته، بسؤال شاهدى الواقعة «عاملان»، مقيمان بدائرة القسم، أيدا ما سبق .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم.

اتُخذت الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.