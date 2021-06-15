أخبار عاجلة

المحكمة العليا بأمريكا ترفض استئناف شركة دفاعية متهمة بالتعذيب في «أبوغريب» -
أمريكا توجه رسالة حول التواجد التركي الروسي في ليبيا -
قبل عرضها بأيام.. تعرف على فريق مسرحية شريهان «كوكو شانيل» وعلاقتهم بموكب المومياوات -
كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا -
إقالة أروابارينا من تدريب بيراميدز -
حملة موسعه لتجميل مصيف بلطيم -
منها «تل الفراعين» و«فنار البرلس».. تعرف على المواقع الأثرية الشهيرة بكفر الشيخ -
الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو -
وفاة عامل وإصابة آخر إثر سقوط برج لمحطة محمول تحت الإنشاء بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الداخلية تكشف ملابسات مقتل شخص بطلق ناري في القليوبية (بيان رسمي)

Print
الداخلية تكشف ملابسات مقتل شخص بطلق ناري في القليوبية (بيان رسمي) الداخلية تكشف ملابسات مقتل شخص بطلق ناري في القليوبية (بيان رسمي)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ملابسات مقتل أحد الأشخاص في القليوبية متأثرًا بطلق ناري، بعد القبض على المتهم.
وشكلت فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، لكشف ملابسات ما تبلغ به لقسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة من إحدى المستشفيات باستقبالها- أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، متوفى إثر إصابته بطلق ناري.
وأسفرت جهود فريق البحث عن أنه أثناء تواجد المتوفـى صحبة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، داخل مخزن مُستأجر لوالد المتوفـى، وعبث «الأخير» بسلاح ناري «فرد محلى»، كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابة المتوفـى التي أودت بحياته، بسؤال شاهدى الواقعة «عاملان»، مقيمان بدائرة القسم، أيدا ما سبق .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم.
اتُخذت الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المحكمة العليا بأمريكا ترفض استئناف شركة دفاعية متهمة بالتعذيب في «أبوغريب»

المحكمة العليا بأمريكا ترفض استئناف شركة دفاعية متهمة بالتعذيب في «أبوغريب»

أمريكا توجه رسالة حول التواجد التركي الروسي في ليبيا

أمريكا توجه رسالة حول التواجد التركي الروسي في ليبيا

قبل عرضها بأيام.. تعرف على فريق مسرحية شريهان «كوكو شانيل» وعلاقتهم بموكب المومياوات

قبل عرضها بأيام.. تعرف على فريق مسرحية شريهان «كوكو شانيل» وعلاقتهم بموكب المومياوات

كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال