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ضبط 13599 مخالفًا لارتداء الكمامة و1049 مخالفة لقرارات الغلق

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ضبط 13599 مخالفًا لارتداء الكمامة و1049 مخالفة لقرارات الغلق ضبط 13599 مخالفًا لارتداء الكمامة و1049 مخالفة لقرارات الغلق

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، جهودها تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 13599 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ13522 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 77 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 1049 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 265 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 2055 أرجيلة «شيشة».

المصرى اليوم

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