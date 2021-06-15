يورو 2020.. حقائق وأرقام تشعل «كلاسيكو» الكبار بين فرنسا وألمانيا

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تشهد مُنافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو2020" يوم الثلاثاء أقوى وأهم مباريات الدور الأول، حيث تلتقي فرنسا مع ألمانيا في مواجهة حاسمة في المجموعة السادسة على ملعب أليانز أرينا. العملاقان الأوروبيان يواجهان نصيباً عادلاً من العقبات قبل أن يتأهلوا إلى الأدوار الإقصائية وسيتعين عليهم أن يكونوا في أفضل حالاتهم في هذه المباراة.

تدخل فرنسا البطولة كمرشحين قويين ولديها واحدة من أفضل المنتخبات في بطولة أوروبا 2020. لقد نجح المنتخب الفرنسي في التغلب على بلغاريا في مباراته الودية السابقة قبل انطلاق المُنافسات وسيحتاج إلى أن يكون في أفضل حالاته للتغلب على منتخب يواخيم لوف هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، تمر ألمانيا بمرحلة انتقالية في الوقت الحالي ولديها بعض المشكلات التي يتعين حلها قبل خوض هذه المواجهة الصعبة أمام حامل لقب النسخة الماضية.

مباراة فرنسا وألمانيا وجهًا لوجه:

تتمتع فرنسا بسجل جيد بشكل مُدهش ضد ألمانيا وفازت بـ 14 مباراة من إجمالي 31 مباراة لعبت بين المنتخبين. حققت ألمانيا 10 انتصارات أمام فرنسا ولديها نقطة لإثباتها أمام منتخب المدرب ديديه ديشامب الثلاثاء.

ووقع اللقاء السابق بين المنتخبين الأوروبيين الثقلين في دوري الأمم الأوروبية في عام 2018 وانتهى بفوز فرنسا 2-1. سجل أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني ثنائية ممتازة في ذلك اليوم وسيريد أن يكون له تأثير مماثل على نتيجة هذه المباراة.



أنطوان جريزمان هو القوة الإبداعية الرئيسية لفرنسا في دخول منطقة اليورو ولديه سجل استثنائي ضد ألمانيا. سجل مهاجم برشلونة أربعة أهداف في آخر أربع مباريات له ضد فريق المدرب يواكيم لوف ولن يكون في حالة مزاجية تجعله يلين يوم الثلاثاء.

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء:

فشلت ألمانيا في هزيمة فرنسا في آخر خمس مباريات بين المنتخبين، وكان فوزها السابق في عام 2015. وسجل الألمان ثلاثة أهداف في هذه المباريات الـ 5 ولديهم الكثير من العمل للقيام به قبل هذه المباراة.

لم تخسر ألمانيا أبدًا أي مباراة افتتاحية في بطولة أوروبا وستكون عازمة على الحفاظ على سجلها المثالي سليمًا في هذه النسخة من المسابقة. إلى جانب إسبانيا، تعد ألمانيا أيضًا المنتخب الأكثر نجاحًا في بطولة أمم أوروبا بثلاثة ألقاب.

يقترب مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب من تحقيق رقم قياسي مُذهل في بطولة اليورو هذا العام. إذا نجح منتخب الديوك الفرنسية في الفوز بالمسابقة، فسيصبح ديشامب اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم واليورو كلاعب وكمدير.

يقترب مانويل نوير من تحقيق رقم قياسي خاص به وهو على بعد 5 مباريات فقط من تحطيم الرقم القياسي كأكثر عدد مشاركة على الإطلاق لحراس المرمى في البطولات الدولية الكبرى. يشترك إيكر كاسياس وجيانلويجي بوفون حاليًا في هذه الجائزة مع برصيد 31 مباراة لكل منهما ويمكن لنوير أن يتفوق عليهم هذا العام.