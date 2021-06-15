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محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ29 مع الأصدقاء

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محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ29 مع الأصدقاء محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ29 مع الأصدقاء

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احتفل محمد صلاح، لاعب كرة القدم في فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب ، بعيد ميلاده التاسع والعشرين، مع عدد من أصدقائه ومنهم زميله في منتخب مصر أحمد حسن كوكا لاعب نادى سبورتينج براجا البرتغالى.

وظهر اللاعب «صلاح» في مقطع شارك به «كوكا» عبر خاصية ستورى بموقع الصور «انستجرام»، وهو يجلس في أحد الأماكن العامة، إذ يقضي إجازته الصيفية بالوقت الحالي في مصر.

يذكر أن اللاعب ظهر على أحد شواطئ الساحل الشمالي، منذ أيام، مع عدد من اللاعبين مثل رامي صبري، لاعب كرة القدم في نادي إنبي، وزوجته الإعلامية شيماء صابر وكانت بصحبتهما الفنانة ديانا هشام، وعلّقت «صابر» على الصورة، عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «انظروا من هنا.. فخر العرب».

وتابعت: «أنا مع أعظم أسطورة متواضعة على الأرض«، وكان «صلاح» نشر صورة، منذ يوم، عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام» له على أحد الشواطئ المصرية، دون ذكر موقعه تحديدًا، واكتفى بوضع علامة القلب ووسم علم مصر.

يذكر أن «صلاح» يقضي عطلته في مصر بعد نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أنهى الموسم وصيفا للهدافين برصيد 22 هدفا.

المصرى اليوم

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