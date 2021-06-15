محافظ المنيا يوجه بتخصيص شقة وصرف إعانة عاجلة لشاب في مبادرة «ساعة مع مسؤول»

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قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا الثلاثاء، صرف إعانة عاجلة لأحد المواطنين، نظرًا لظروفه الصحية، وذلك في استجابة لشكوى المواطن على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء كما وجه الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بتخصيص شقة بالطابق الأرضي له.

جاء ذلك خلال، لقاء المحافظ مع عدد من المواطنين، ضمن مبادرة «ساعة مع مسؤول»، والذي تنظمه إدارة خدمة المواطنين، للاستماع لمشاكل المواطنين وخلق حلول لها، وتذليل كل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق.

وأكد محافظ المنيا أن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرصد ومتابعة شكاوى المواطنين، من خلال منظومة إلكترونية، متكاملة لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بالشكل العاجل الفوري، وفقاً للضوابط الموضوعة، وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكدًا على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي والفعال بين الجهاز التنفيذي والمواطنين من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.