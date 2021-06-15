الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب القصوى بسبب «مسيرة الأعلام»

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رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حالة التأهب القصوى للمرة الأولى، بسبب مسيرة الأعلام الاستفزازية، والتي ستخترق شوارع القدس بتنظيم من اليمين الاسرائيلي.

وسيتم في الساعات القليلة القادمة بين الشاباك الإسرائيلي والشرطة والجيش أيضًا دراسة الاتجاه من هذه المسيرة، ونتائجها وتقييم الوضع.

وستجوب مسيرة الأعلام الاسرائيلية، من شارع الأنبياء الساعة 1:30 والتوجه إلى باب العامود وإقامة حلقة رقص كبيرة بالأعلام ومن ثم يتوجه المستوطنون المشاركون في المسيرة بمسارين إلى داخل البلدة القديمة الأول صعودًا إلى شارع يافا، والدخول من الباب الجديد وباب المغاربة صوب الحي اليهودي ومن ثم إلى حائط البراق والمسار الثاني يدخل إلى البلدة القديمة عبر باب العامود، وصولًا إلى الحي الإسلامي ومن ثم إلى حائط البراق.

وتخشى إسرائيل من الدعوات الفلسطينية لمعارضة المسيرة ووصول الألاف إلى المسجد الآقصى؛ للدفاع عنه وعليه تم رفع حالة التاهب في مختلف المناطق ومن ضمنها غزة والضفة الغربية أيضًا.