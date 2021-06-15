أخبار عاجلة

المحكمة العليا بأمريكا ترفض استئناف شركة دفاعية متهمة بالتعذيب في «أبوغريب» -
أمريكا توجه رسالة حول التواجد التركي الروسي في ليبيا -
قبل عرضها بأيام.. تعرف على فريق مسرحية شريهان «كوكو شانيل» وعلاقتهم بموكب المومياوات -
كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا -
إقالة أروابارينا من تدريب بيراميدز -
حملة موسعه لتجميل مصيف بلطيم -
منها «تل الفراعين» و«فنار البرلس».. تعرف على المواقع الأثرية الشهيرة بكفر الشيخ -
الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو -
وفاة عامل وإصابة آخر إثر سقوط برج لمحطة محمول تحت الإنشاء بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب القصوى بسبب «مسيرة الأعلام»

Print
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب القصوى بسبب «مسيرة الأعلام» الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب القصوى بسبب «مسيرة الأعلام»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حالة التأهب القصوى للمرة الأولى، بسبب مسيرة الأعلام الاستفزازية، والتي ستخترق شوارع القدس بتنظيم من اليمين الاسرائيلي.

وسيتم في الساعات القليلة القادمة بين الشاباك الإسرائيلي والشرطة والجيش أيضًا دراسة الاتجاه من هذه المسيرة، ونتائجها وتقييم الوضع.

وستجوب مسيرة الأعلام الاسرائيلية، من شارع الأنبياء الساعة 1:30 والتوجه إلى باب العامود وإقامة حلقة رقص كبيرة بالأعلام ومن ثم يتوجه المستوطنون المشاركون في المسيرة بمسارين إلى داخل البلدة القديمة الأول صعودًا إلى شارع يافا، والدخول من الباب الجديد وباب المغاربة صوب الحي اليهودي ومن ثم إلى حائط البراق والمسار الثاني يدخل إلى البلدة القديمة عبر باب العامود، وصولًا إلى الحي الإسلامي ومن ثم إلى حائط البراق.

وتخشى إسرائيل من الدعوات الفلسطينية لمعارضة المسيرة ووصول الألاف إلى المسجد الآقصى؛ للدفاع عنه وعليه تم رفع حالة التاهب في مختلف المناطق ومن ضمنها غزة والضفة الغربية أيضًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المحكمة العليا بأمريكا ترفض استئناف شركة دفاعية متهمة بالتعذيب في «أبوغريب»

المحكمة العليا بأمريكا ترفض استئناف شركة دفاعية متهمة بالتعذيب في «أبوغريب»

أمريكا توجه رسالة حول التواجد التركي الروسي في ليبيا

أمريكا توجه رسالة حول التواجد التركي الروسي في ليبيا

قبل عرضها بأيام.. تعرف على فريق مسرحية شريهان «كوكو شانيل» وعلاقتهم بموكب المومياوات

قبل عرضها بأيام.. تعرف على فريق مسرحية شريهان «كوكو شانيل» وعلاقتهم بموكب المومياوات

كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال