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شارك صلاح محسن، وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، سداسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الأولمبي والمشاركة في المعسكر الذي تخلله لقاءين وديين أمام منتخب جنوب إفريقيا.

وشارك السداسي في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم واشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، قبل ساعات من السفر إلى تونس لمواجهة الترجي.

وكان مجلس الإدارة قد كلف الكابتن محمود الخطيب، برئاسة بعثة فريق الكرة إلى تونس، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم ١٩ يونيو الجاري على استاد رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.