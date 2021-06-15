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موسيماني يحاضر اللاعبين ويجتمع بمعاونيه قبل انطلاق المران

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موسيماني يحاضر اللاعبين ويجتمع بمعاونيه قبل انطلاق المران موسيماني يحاضر اللاعبين ويجتمع بمعاونيه قبل انطلاق المران

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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.


وتحدث موسيماني مع اللاعبين عن مواجهة الترجي التي تقام يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأهمية تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في قطع خطوة نحو الوصول إلى نهائي البطولة.


كما حرص موسيماني على عقد جلسة مع معاونيه على هامش المران للتأكيد على البرنامج التدريبي والذي اشتمل على جوانب فنية وخططية والتي يرغب المدير الفني في تنفيذها خلال مباراة الذهاب أمام الترجي، وشهد مران الفريق اليوم مشاركة محمد مجدي أفشة، ووليد سليمان، بعد تعافيهما من الإصابة.

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