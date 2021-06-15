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محمد هانى يواصل التأهيل على هامش تدريبات الأهلى

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محمد هانى يواصل التأهيل على هامش تدريبات الأهلى محمد هانى يواصل التأهيل على هامش تدريبات الأهلى

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واصل محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.


وأدى «هاني» جلسة في «الجيم» ثم قام بالجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه للتعافي من إصابته في العضلة الأمامية.


وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة خلال المران الأخير للفريق في القاهرة الذي أقيم صباح اليوم قبل ساعات من السفر إلى تونس لمواجهة الترجي.


ويلتقي الأهلي مع الترجي مساء السبت المقبل على استاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصرى اليوم

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