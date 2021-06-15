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وليد سليمان يشارك في التدريبات الجماعية بالاهلى

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وليد سليمان يشارك في التدريبات الجماعية بالاهلى وليد سليمان يشارك في التدريبات الجماعية بالاهلى

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شارك وليد سليمان، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي،في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وانتظم سليمان في المران الجماعي بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في القدم، وخضوعه لفحص طبي للتأكد من جاهزيته.
وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، في ختام استعداده بالقاهرة قبل السفر إلى تونس عصر اليوم.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصرى اليوم

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