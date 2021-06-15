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وزير الرياضة السابق: تصريحي عن التقارير الأمنية بشأن الاهلي غير موفق

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وزير الرياضة السابق: تصريحي عن التقارير الأمنية بشأن الاهلي غير موفق وزير الرياضة السابق: تصريحي عن التقارير الأمنية بشأن الاهلي غير موفق

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أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق انه لا اعترف بالمؤامرات وأي مؤسسة رياضية لابد أن تدار بنظام مؤسسي.

وعن سرقة صفحته مؤخرا قال عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية: «قدمت بلاغا رسميا ضد من اخترق صفحتي على الفيسبوك، وما تم نشره على صفحتي الخاصة بعد سرقتها كلام لا يرتق لمستوى النقاش من الأساس ولا يعبر عن الحقيقة».

واشار: تصريحاتي عن التقارير الأمنية المقصود بها بعض التصرفات من الجماهير وربما يكون التعبير غير موفق».

واتم: « فاز بالدوري والكأس في نفس وقت تصريحاتي عن التقارير الأمنية».

المصرى اليوم

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