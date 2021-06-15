لاعب الاهلي السابق يطالب بتعديل عقد معلول قبل هروبه

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أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق أن الظهير الأيسر التونسي علي معلول لاعب المارد الأحمر يستحق تعديل عقده خلال الفترة المقبلة وله الحق في المطالبة بزيادة القيمة المالية في عقده نظراً لمكانته وما قدمه مع الفريق منذ قدومه إلى القلعة الحمراء .

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية:«علي معلول من أهم لاعبي النادي الأهلي ، والفريق تأثر بغيابه عقب إصابته خلال مباراة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية الماضية بقطر ، لذلك فهو لاعب ليس له بديل وهو ما يعطي له الحق في المطالبة بتعديل عقده مع المارد الأحمر ، كما أنه لاعب محب للكيان وللجماهير، وسبق له وأن تمسك بالبقاء في صفوف القلعة الحمراء ورفض العديد من العروض ولابد من ترضيته بدلًا من هروبه».