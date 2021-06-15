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أفشة جاهز لقيادة الاهلي أمام الترجى

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أفشة جاهز لقيادة الاهلي أمام الترجى أفشة جاهز لقيادة الاهلي أمام الترجى

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شارك محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس؛ لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري إبطال إفريقيا.
وشارك أفشة في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته في كاحل القدم التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.
وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى تونس عصر اليوم، على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصرى اليوم

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