رئيس مياه القناة : افتتاح المرحلة الأولى من محطة معالجة بورفؤاد قريبًا

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قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، إنه سوف يتم قريبا افتتاح المرحلة الأولى من تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، والتي تقدر طاقتها التصميمية بـ 37500 متر مكعب في اليوم، مؤكداً على الانتهاء من أعمال صيانة محطة مياه الإصلاح بطاقة تصميمية 200 لتر ث، ومحطة الكاب بطاقة تصميمية 350 مم ث، ومحطة الصدق بطاقة تصميمية 7200 لتر ث\، وهي تعمل حالياً بكامل طاقتها التصميمية، ذلك يأتي إيمانًا بأهمية تقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين بإقليم محافظات القناة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن جميع الأعمال التي تم الانتهاء منها في صيانة محطات مياه، الإصلاح، والكاب، والصدق، بمحافظة بورسعيد، شملت صيانة خطوط السحب والطرد، وتطهير كميات هائلة من الرواسب، كما تم عمل صيانة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال، وتم عمل صيانة بأحواض التهوية، وصيانة وتطهير لحوض الترسيب، وصيانة جميع الطلمبات، والوسط الترشيحى، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والترسيب والفلاتر، وصيانة الطلمبات العكرة والمرشحة، وطلمبات التجفيف.

وأضاف أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحاليل المطلوبة يوميًا على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.