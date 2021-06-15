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ضبط 5 طن لحوم مجمدة فاسدة

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ضبط 5 طن لحوم مجمدة فاسدة ضبط 5 طن لحوم مجمدة فاسدة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1200 قضية متنوعة ابرزها ضبط 5 طن دواجن ولحhttps://www.almasryalyoum.com/news/details/2061338وم مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص.

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع

المصرى اليوم

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