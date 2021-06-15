حملة أمنية بـ«حمرة دوم وأبوحزام» في قنا تضبط 20 سلاحًا ناريًا بحوزة 20 متهمًا

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وجه قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قريتي حمرة دوم وأبوحزام بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا، في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود تلك الحملة تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن تحقيق العديد من النتائج أبرزها ضبط 20 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية، بحوزة 20 متهمًا لـ15 منهم معلومات جنائية.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.