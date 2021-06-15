أخبار عاجلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين بمأرب -
5 مدن كويتية الأولى عالميًا في ارتفاع الحرارة -
"لابيد" يفتتح السفارة الإسرائيلية في الإمارات -
أمير تبوك يرعى جائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ34 غدًا -
قاصد يضيع ضربة الترجيح.. وسر انقلاب بيراميدز على نجمه واعلان ايقافه لنهاية الموسم -
عاصفة رعدية تدمر دار أوبرا في شتوتغارت الألمانية -
رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري -
مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة -
«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة -
تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

حملة أمنية بـ«حمرة دوم وأبوحزام» في قنا تضبط 20 سلاحًا ناريًا بحوزة 20 متهمًا

Print
حملة أمنية بـ«حمرة دوم وأبوحزام» في قنا تضبط 20 سلاحًا ناريًا بحوزة 20 متهمًا حملة أمنية بـ«حمرة دوم وأبوحزام» في قنا تضبط 20 سلاحًا ناريًا بحوزة 20 متهمًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قريتي حمرة دوم وأبوحزام بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا، في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود تلك الحملة تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن تحقيق العديد من النتائج أبرزها ضبط 20 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية، بحوزة 20 متهمًا لـ15 منهم معلومات جنائية.
تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المحكمة العليا بأمريكا ترفض استئناف شركة دفاعية متهمة بالتعذيب في «أبوغريب»

المحكمة العليا بأمريكا ترفض استئناف شركة دفاعية متهمة بالتعذيب في «أبوغريب»

أمريكا توجه رسالة حول التواجد التركي الروسي في ليبيا

أمريكا توجه رسالة حول التواجد التركي الروسي في ليبيا

قبل عرضها بأيام.. تعرف على فريق مسرحية شريهان «كوكو شانيل» وعلاقتهم بموكب المومياوات

قبل عرضها بأيام.. تعرف على فريق مسرحية شريهان «كوكو شانيل» وعلاقتهم بموكب المومياوات

كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال