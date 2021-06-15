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مايا مرسي: ما تناله المرأة تحت قيادة يحق أن يقال عنه «العصر الذهبي للمرأة المصرية»

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مايا مرسي: ما تناله المرأة تحت قيادة السيسي يحق أن يقال عنه «العصر الذهبي للمرأة المصرية» مايا مرسي: ما تناله المرأة تحت قيادة يحق أن يقال عنه «العصر الذهبي للمرأة المصرية»

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قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة خلال إفتتاح التدريب التفاعلي لعضوات النيابة الإدارية، والذي بدأ صباح اليوم برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة، وتحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل, أن هيئة النيابة الإدارية أصدت خلال الأونة الأخيرة حزمة قرارات غير مسبوقة بتمكين المرأة داخل الهيئة وتوليتها المناصب القيادية حتى بلغ عدد مديرات النيابة ممن تم تعيينهن في عهد المستشار عصام المنشاوي عدد غير مسبوق في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية التي تبلغ نسبة تمثيل المرأة فيها ما يقارب ٤٨%.

وأكدت مايا أن خلف تمكين المرأة حق واستحقاق دستوري وقيادات مستنيره تؤمن بقيم المساواة والمواطنة، وهو ما يؤكد عليه دائما الرئيس عبدالفتاح من خلال قراراته المنصفة للمرأة المصرية في كافة القطاعات والمجالات، أن ما يحدث في الآن تحت قيادته يحق أن يقال عنه العصر الذهبي للمرأة المصرية.

المصرى اليوم

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