كيف أوقعت الداخلية بـ«سارق» خزينة ومشغولات ذهبية في القاهرة؟.. (تفاصيل وصور)

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كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملابسات واقعة سرقة خزينة داخلها كمية من المشغولات الذهبية، و6 بطاقات ائتمان بنكية، ومفتاحي سيارة من شقة أحد المواطنين بمدينة نصر في القاهرة.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بإنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها سيارة «أجرة» مقيدة باسم «سائق»، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمناقشته نفى صلته بالواقعة وأقر بعمله على السيارة كـ«سائق».

ووفقًا للوزارة، فإن السائق قال إنه أثناء سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم استوقفه أحد الأشخاص حاملاً «جوال» وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، حيث ترجل من السيارة أمام إحدى ورش الحداده الكائنة بدائرة القسم.

وتابع البيان: أنه بتكثيف التحريات أمكن تحديد هويته وتبين إنه «عامل» بورشة الحداده المشار إليها، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجنى عليه لسابقة تردده على مسكنه لزيارة خالته التي تعمل طرفه، فخطط لسرقة مسكنه حيث تمكن من التسلل للشقة بأسلوب «التسلق والدخول من الشرفة وسرقة الخزينة، ولاذ بالفرار مستقلا السيارة المشار إليها.

وأشارت «الداخلية» إلى أنه الخزينة المستولى عليها، وكافة المسروقات، ضبطت بعد إرشاد المتهم عن مكانها، كما أمكن ضبط الأدوات المستخدمة في إتلاف الخزينة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وباشرت العامة التحقيقات.