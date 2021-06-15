أخبار عاجلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين بمأرب -
5 مدن كويتية الأولى عالميًا في ارتفاع الحرارة -
"لابيد" يفتتح السفارة الإسرائيلية في الإمارات -
أمير تبوك يرعى جائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ34 غدًا -
قاصد يضيع ضربة الترجيح.. وسر انقلاب بيراميدز على نجمه واعلان ايقافه لنهاية الموسم -
عاصفة رعدية تدمر دار أوبرا في شتوتغارت الألمانية -
رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري -
مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة -
«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة -
تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بأسوان

Print
مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بأسوان مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بأسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق (ادفو- مرسي علم) بأسوان.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان إن مستشفيات جامعة أسوان استقبلت مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة ٥ آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى والمصابين هم : كامل محمود النوبي ٣٠ سنة و صابر أحمد سليمان ٤٣ سنة و يوسف عبدالناصر ابراهيم ٢٥ سنة و محمد علي الشاطر ٣٥ سنة وإسماعيل عبدالناصر إبراهيم ٣٥ سنة.

وأضاف الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أنه تم نقل المتوفي إلى مشرحة أسوان والكشف على المصابين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة سواء بالخروج مع تحسن حالتهم أو الدخول في أقسام المستشفي المختلفة لاستكمال العلاج مع تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المحكمة العليا بأمريكا ترفض استئناف شركة دفاعية متهمة بالتعذيب في «أبوغريب»

المحكمة العليا بأمريكا ترفض استئناف شركة دفاعية متهمة بالتعذيب في «أبوغريب»

أمريكا توجه رسالة حول التواجد التركي الروسي في ليبيا

أمريكا توجه رسالة حول التواجد التركي الروسي في ليبيا

قبل عرضها بأيام.. تعرف على فريق مسرحية شريهان «كوكو شانيل» وعلاقتهم بموكب المومياوات

قبل عرضها بأيام.. تعرف على فريق مسرحية شريهان «كوكو شانيل» وعلاقتهم بموكب المومياوات

كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال