مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بأسوان

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لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق (ادفو- مرسي علم) بأسوان.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان إن مستشفيات جامعة أسوان استقبلت مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة ٥ آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى والمصابين هم : كامل محمود النوبي ٣٠ سنة و صابر أحمد سليمان ٤٣ سنة و يوسف عبدالناصر ابراهيم ٢٥ سنة و محمد علي الشاطر ٣٥ سنة وإسماعيل عبدالناصر إبراهيم ٣٥ سنة.

وأضاف الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أنه تم نقل المتوفي إلى مشرحة أسوان والكشف على المصابين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة سواء بالخروج مع تحسن حالتهم أو الدخول في أقسام المستشفي المختلفة لاستكمال العلاج مع تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية.