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المغاربة يدخلون بلا تأشيرة.. هل تضم إسبانيا "سبتة ومليلية" إلى منطقة الشنغن؟

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المغاربة يدخلون بلا تأشيرة.. هل تضم إسبانيا "سبتة ومليلية" إلى منطقة الشنغن؟ المغاربة يدخلون بلا تأشيرة.. هل تضم إسبانيا "سبتة ومليلية" إلى منطقة الشنغن؟
خطوة تدرسها "مدريد" في ظل خلاف البلدين بشأن قضايا تخص الصحراء الغربية

المغاربة يدخلون بلا تأشيرة.. هل تضم إسبانيا

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، اليوم الثلاثاء، إن حكومتها تدرس ضم جيبَي "سبتة ومليلية" في شمال إفريقيا بشكل كامل إلى منطقة شنغن الأوروبية.

وبإمكان المغاربة من البلدات المحيطة بالجيبين دخولهما حالياً دون تأشيرة، لكنها تكون مطلوبة عند السفر جواً أو بحراً إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنغن المعفاة من التأشيرات في أوروبا، بحسب " اليوم".

تأتي هذه الخطوة في ظل خلاف بين البلدين بشأن قضايا مرتبطة بالصحراء الغربية.

وامتنعت وزيرة الخارجية الإسبانية عن التعليق بشأن هذا الخلاف.وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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