"الصحة": إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن

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قالت: عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة

كشفت وزارة الصحة، اليوم، أنه تم إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وأكّدت "الصحة"، في وقت سابق، ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).