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أول خروج عن الصمت من علماء مختبر ووهان.. ما ذنب الأبرياء!

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أول خروج عن الصمت من علماء مختبر ووهان.. ما ذنب الأبرياء! أول خروج عن الصمت من علماء مختبر ووهان.. ما ذنب الأبرياء!
احتمالية تسرب "كورونا" من المعهد فرضية لا تزال تحملها التقارير

أول خروج عن الصمت من علماء مختبر ووهان.. ما ذنب الأبرياء!

نفَت واحدة من أبرز علماء الفيروسات في معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات "شي تشنغ لي"، صحة التقارير التي تحدّثت عن تسرب من مختبر المعهد.

وقالت شي تشنغ لي، المختصة في علم الفيروسات بمعهد ووهان، في حديث صحفي مع صحيفة "نيويورك تايمز": إنه لا يوجد دليل على ذلك.

وأضافت: "كيف يمكنني تقديم دليل على شيء ما، عندما لا يوجد دليل.. لا أعرف كيف توصل العالم إلى هذا، يلقون باستمرار بالذنب على العلماء الأبرياء"؛ بحسب " اليوم".

وقد ظهر فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان الصينية العام الماضي، قبل أن تنتقل العدوى ويتفشى في مختلف أنحاء العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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