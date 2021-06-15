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مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين بمأرب
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:03 مساءً
5 مدن كويتية الأولى عالميًا في ارتفاع الحرارة
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:03 مساءً
"لابيد" يفتتح السفارة الإسرائيلية في الإمارات
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:03 مساءً
أمير تبوك يرعى جائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ34 غدًا
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:03 مساءً
قاصد يضيع ضربة الترجيح.. وسر انقلاب بيراميدز على نجمه واعلان ايقافه لنهاية الموسم
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:02 مساءً
عاصفة رعدية تدمر دار أوبرا في شتوتغارت الألمانية
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:57 مساءً
رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:56 مساءً
مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:56 مساءً
«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:56 مساءً
تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة عضو الليكود المتعصب يهودا غليك
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 15 يونيو 2021 12:47 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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