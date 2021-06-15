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أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الثلاثاء، بمجهودات مديرية التموين خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢١، في إحكام الرقابة والسيطرة على المخابز والمنشآت التجارية والأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وكذلك دورها البارز في تجهيز الصوامع والشون لإستقبال كميات القمح الموردة من أنحاء المحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية أن المديرية قامت بوضع خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث إستطاعت السيطرة على التلاعب في الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار، والتأكد من توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ الشرقية أنه خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢١، شهد قطاع التموين بمحافظة الشرقية تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية، والتي من دورها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومنها إنشاء صومعة صان الحجر البحرية بمركز الحسينية، بواقع ١٢ خلية بسعة تخزينية ٦٠ ألف طن والمقامة على مساحة ١٥ فدان حيث بدأت الصومعة بإستلام القمح المحلى خلال موسم ٢٠٢٠، بالإضافه إلى إنشاء صوامع الصالحية الجديدة، والمُقامة على مساحة ٣٨٨٩٨ متر بواقع ١٨ خلية وبسعة تخزينية ٩٠ ألف طن، وتم تشغيل الصومعة لإستلام القمح المحلى خلال موسم ٢٠٢١ .

وأضاف أنه تم تشغيل صوامع أبوحماد المعدنية بالقرين، والمُقامة على مساحة ٢٥ ألف متر بواقع ١٢ خلية وبسعة تخزين ٦٠ ألف طن، والتي بدأت في إستقبال الأقماح منذ عام ٢٠١٧، فضلاً عن تشغيل صوامع ههيا المعدنية والمُقامة على مساحة ٢٢ ألف متر، بسعة تخزين ٦٠ ألف طن بواقع ١٢ خلية، والتي بدأت في إستقبال الأقماح منذ عام 2017، وكذلك تشغيل صوامع العاشر من رمضان والمقامة على مساحة ٢٢ ألف متر، بواقع ١٢ خلية وبسعة تخزينية ٦٠ ألف طن حيث بدأت في إستقبال الأقماح منذ عام 2017.

وأوضح محافظ الشرقية أن مديرية التموين قامت بمنح التصاريح والموافقات القانونية والإدارية لعدد من المواطنين، حيث تم تشغيل عدد ٣٧٠ مخبز بلدى بنطاق المحافظة، كما تم تشغيل ٤٠ محطة وقود سيارات، و١٨ مستودع بوتاجاز، ولخلق فرص عمل جديدة للشباب تم تشغيل عدد ١٧ سيارة متنقله لشباب الخريجين لتوزيع السلع ونقاط الخبز، فضلاً عن تشغيل ٧٠٠ منفذ لمشروع جمعيتي لتوزيع السلع التموينية ونقاط الخبز بنطاق المحافظة للتيسير على المواطنين.

وذكر أنه تيسيرًا على المواطنين لسرعة إنهاء طلباتهم، تم الإنتهاء من تطوير عدد ٣١ مكتب تموينى لتصبح مراكز خدمة مطورة، بالاضافه إلى إستحداث ٣ مراكز لخدمة المواطنين بمدينة الزقازيق لتقديم الخدمات التموينية؛ ولإحكام الرقابة والسيطرة على المخابز والمنشآت التجارية والأسواق، تم تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية لضبط كل المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن، وتمكنت المديرية من تحرير 182 ألف و445 محضراً ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة.