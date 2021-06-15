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«المحامين»: «فرعية سوهاج» تخاطب المجتمعات العمرانية لتخصيص أرض للنادي

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«المحامين»: «فرعية سوهاج» تخاطب المجتمعات العمرانية لتخصيص أرض للنادي «المحامين»: «فرعية سوهاج» تخاطب المجتمعات العمرانية لتخصيص أرض للنادي

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أعلنت نقابة المحامين، عن مخاطبة نقابة محامين سوهاج، برئاسة عادل أبوالشباب، نقيب الفرعية، بشأن شراء قطعة أرض بنظام التقسيط لإقامة نادي لمحامين سوهاج، وأن الفرعية تعمل بكل جهد لإنجاز هذا الأمر.

وأضاف «أبوالشباب»: «أنهم تقدموا بطلبين إلى الهيئة لتخصيص قطعة أرض في مدينة أخميم، أو مدينة سوهاج الجديدة، لإقامة النادي عليها، مشيرًا إلى أن النقابة بصدد الحصول على موافقة بتخصيص قطعة الأرض بنظام التقسيط.

وتابع «أبوالشباب»: «كما أن النقابة ستنظم رحلة إلى مدينة الغردقة، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الاشتراك للمحامين من أعضاء الجمعية العمومية، وأسرهم».

المصرى اليوم

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