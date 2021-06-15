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استعان بآخر لتشغيله.. سائق يستولى على ميكروباص بعد إيهام مالكه بسرقته

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استعان بآخر لتشغيله.. سائق يستولى على ميكروباص بعد إيهام مالكه بسرقته استعان بآخر لتشغيله.. سائق يستولى على ميكروباص بعد إيهام مالكه بسرقته

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تمكنت أجهزة الأمن، الثلاثاء، من ضبط سائق استولى على سيارة ميكروباص كان يعمل عليها، عقب إيهام مالك السيارة بسرقتها من أمام العقار سكنه.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج، اشتبهت في احدى السيارات «ميكروباص» متوقفة بجانب الطريق، وبالكشف الفني عليها تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بمكان تواجد السيارة تم ضبط سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، أثناء حضوره لاستقلال السيارة الميكروباص، وبمناقشته أقر بتحصله على السيارة من شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بالجيزة، بقصد العمل عليها كسائق، ونفى علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول اعترف أحدهما باستيلائه على السيارة إبان عمله عليها كسائق طرف مالكها عقب إيهامه بسرقتها خلال تواجدها أسفل العقار محل سكنه.

وأضاف بأنه استعان بالمتهم الآخر لتشغيل السيارة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.

المصرى اليوم

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