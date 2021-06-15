سقوط المتهم بسرقة توك توك فى البدراى بأسيوط

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تمكن ضباط مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط من التحرى عن بلاغ من شخصين ،مقيمان بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط حال قيام أحدهما بقيادة مركبة "توك توك" ملك الآخر بدائرة المركز إستوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لمركز طما بسوهاج ، وعقب وصولهما طلب منه مرة أخرى توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز ، ولدى مرورهما بأحد الطرق الزراعية الفرعية بالقرية قام بدفعه خارج مركبة "التوك توك" ولاذ بالهرب بالمركبة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز،عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، كما أرشد عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها.