أخبار عاجلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين بمأرب -
5 مدن كويتية الأولى عالميًا في ارتفاع الحرارة -
"لابيد" يفتتح السفارة الإسرائيلية في الإمارات -
أمير تبوك يرعى جائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ34 غدًا -
قاصد يضيع ضربة الترجيح.. وسر انقلاب بيراميدز على نجمه واعلان ايقافه لنهاية الموسم -
عاصفة رعدية تدمر دار أوبرا في شتوتغارت الألمانية -
رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري -
مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة -
«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة -
تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

وصول محمد حسين يعقوب على كرسى متحرك للادلاء بشهادته ب«داعش إمبابة»

Print
وصول محمد حسين يعقوب على كرسى متحرك للادلاء بشهادته ب«داعش إمبابة» وصول محمد حسين يعقوب على كرسى متحرك للادلاء بشهادته ب«داعش إمبابة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، الشيخ محمد حسين يعقوب على كرسى متحرك بصحبة نجله للادلاء بشهادت بـ«خلية داعش إمبابة»،

كانت المحكمة الجلسة السابقة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني أصدر قرارا بضبط واحضارا لشيخ محمد حسين يعقوب للإدلاء بشهادته، لتخلفه عن الحضور مرتين ،مما جعل المحكمة تصدر قرارا في المرة الاولى بتغريمه هو والشيخ محمد حسان مبلغ قدره ألف جنية ،وطلبت من النيابة اعلانهما بالحضور مرة ثانية ،وحضر محام عن محمد حسان وقدم للمحكمة اعتذارا عن حضوره لسوء حالته الصحية ،بينما تخلف الشيخ محمد حسين يعقوب عن الحضور وأصدرت المحكمة قرارا جديدا بشانه في الجلسة السابقة بضبطه واحضاره

كانت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار يعقوب مع ندب طبيب شرعي للكشف على الشيخ محمد حسان بسبب تغيبهما للمرة الثانية عن حضور الجلسة للإدلاء بشهادتهما أمام المحكمة.

وقررت المحكمة تغريم كل من الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مبلغ ألف جنيه لتخلفهما عن الحضور، كما كلفت النيابة بإعلانهما لحضور جلسة أمس إلا أنهما تخلفا أيضًا عن الحضور عن الجلسة أيضا.وأجلت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،لجلسة اليوم .

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة «داعش» التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المحكمة العليا بأمريكا ترفض استئناف شركة دفاعية متهمة بالتعذيب في «أبوغريب»

المحكمة العليا بأمريكا ترفض استئناف شركة دفاعية متهمة بالتعذيب في «أبوغريب»

أمريكا توجه رسالة حول التواجد التركي الروسي في ليبيا

أمريكا توجه رسالة حول التواجد التركي الروسي في ليبيا

قبل عرضها بأيام.. تعرف على فريق مسرحية شريهان «كوكو شانيل» وعلاقتهم بموكب المومياوات

قبل عرضها بأيام.. تعرف على فريق مسرحية شريهان «كوكو شانيل» وعلاقتهم بموكب المومياوات

كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال