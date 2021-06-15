رئيس النيابة الإدارية في إفتتاح التدريب التفاعلي للعضوات : تميز المرأة وتفانيها في العمل مصدر فخر وإعزاز

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بدأ صباح اليوم التدريب التفاعلي الخاص بمهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، والذي تنظظمه هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل وذلك لعدد 26 مديرة نيابة ممن سبق اختيارهن كمديرات لعدة نيابات بمختلف محافظات الجمهورية.

أشاد المستشار عصام المنشاوي خلال كلمته التي أقاها في إفتتاح التدريب بدور عضوات النيابة الإدارية اللائي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهو ما تنفرد به كهيئة قضائية مصرية عريقة، وأكد على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.

حضر إفتتاح التدريب كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ة والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ورئيس مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد رامي،