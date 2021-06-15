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ليست للرجال فقط.. مصرية تدرب الرجال على الملاكمة في الصعيد

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رغم القيود التي يفرضها المجتمع على النساء ورغم الأدوار الجندرية التي يحددها لهن دون الرجال، استطاعت، صباح عبدالحليم صقر، ذات الـ36 عامًا أن تثبت أن هناك مهنًا ليست للرجال فقط؛ فالفتاة الشابة التي تعيش على أطراف صعيد تقوم بتدريب رجال قريتها الصغيرة ببني سويف على الملاكمة.

إمرأة تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصرِ

رفض مجتمعي بددته الإرادة

لم تكتف، صباح بتبديد الرفض المجتمعي لممارسة النساء عنيفة كالملاكمة فحسب لكنها استطاعت إثبات أن النساء يمكنهن التفوق في مهن ورياضات يظنها المجتمع قاصرة على الرجال. وفي حديها لـ«سكاي نيوز عربية» تحدثت صباح عن التحديات التي واجهتها في بدايه انخراطها في الملاكمة لافتة إلى أنها أنها دخلت لمضمار هذه اللعبة عن طريق المصادفة، إلا أن مدربها اكتشفها وعجب بقوتها وطاقتها، وهو ما دفعها للاستمرار حتى حصدت 10 ميداليات محلية قبل أن تقرر الانخراط في التدريب على الملاكمة.

إمرأة تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصرِ

صباح أم عاملة ولديها طفل لكن الالتزام الأسري لم يحل بينها وبين تميزها رياضيًا؛ إذ تقوم بتدريب 20 شابًا من أبناء قريتها تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، منذ مايزيد عن عامين وهو أمر ليس باليسير في مجتمع محافظ على حد تعبيرها؛ إذ تؤكد أن «الأهالي في الصعيد لم يتقبلوا الأمر في البداية لامرأة تدرب رياضة الملاكمة لكنهم تدريجيا بدأو بتقبل الوضع». غير أن تعاملها بجدية أكسبها احترام أبناء مجتمعها وثقتهم.

إمرأة تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصرِ

المصرى اليوم

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