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وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة غدًا

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وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة غدًا وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة غدًا

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تنطلق فعاليات الدروة 22 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ، غدًا الأربعاء، بتنظيم من المركز القومي للسينما برئاسة محمد الباسوسي، وفي الفترة ما بين 16 وحتى 21 يونيو الجاري، وحسبما أكد رئيس المهرجان الناقد عصام زكريا إن حفل الافتتاح يتضمن كلمة لوزيرة الثقافة ورئيس المهرجان ورئيس المركز القومي للسينما ومحافظ الإسماعيلية، ثم عرض لجان التحكيم المشاركين في المهرجان.

ويشهد تكريم كل من الناقد السينمائي الكبير كمال رمزي، المخرجة الراحلة فايزة حسين، التي غيبها الموت عن تكريمها، وكذلك سيتم الاحتفاء على خشبة المسرح بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي ابنة محافظة الإسماعيلية وسيتم منح ابنتها درع المهرجان احتفاءًا بها، وكذلك سيتم الاحتفاء بشفيع شلبي رائد الأفلام التسجيلية، ويختتم الحفل fire show .

وبمجرد انتهاء الحفل سيتم عرض فيلم الافتتاح السويسري «فرح»إخراج جوليا بانتر، وثائقي طويل، 80 دقيقة، حيث يرسم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذي يجب أن يواجه فيه جيل اليوم وضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التي تجبر المجتمع المصري على إعادة اكتشاف نفسه من خلال ثلاثة أزواج مختلفين إجتماعياً وثقافياً ودينياً.

ويطرح الفيلم قضية العائلة وكيف انها ركيزة أساسية لهذا المجتمع، وأن الزواج أمر لا مفر منه، وكيف يمارس المجتمع المصري شكلاً من أشكال العنف تجاه الفرد، لكنه في رأي مخرجة العمل ليس نوعاً من «صراع الحضارات، فالضغط الاجتماعي المرتبط بالزواج موجود في سويسرا أيضاً، لكنه أكثر عنفاً في ، والأهم من ذلك أنه يأخذ شكلاً مختلفاُ. يستكشف الفيلم هذا الاختلاف دون الحكم عليه أو إدانته، لكنه يؤكد على وجهة نظري تجاه بعض الأسئلة. أتمنى، في عرض تناقضات ومفارقات أبطال الفيلم، أن تبرز إنسانيتهم خلف هذه الاختلافات.

المصرى اليوم

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