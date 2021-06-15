وزير الإعلام الكويتي في أول زيارة للقاهرة

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يصل إلى القاهرة اليوم وزير الاعلام والثقافة والدولة لشئون الشباب بدولة الكويت الشقيقة عبدالرحمن المطيري على رأس وفد كبير للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الاعلام للعرب التي تنطلق غدا بمقر جامعة الدول العربية بحضور لفيف من قيادات ومسئولي الاعلام العربي .

ومن المقرر أن تشمل زيارة المطيري للقاهرة عدة فعاليات تستهدف تعزيز التعاون الاعلامي بين البلدين الشقيقين ودفعه إلى أفاق جديدة من بينها لقاءات مع كرم جبر رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام ونخبة من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة فضلا عن زيارات ميدانية لعدد من المواقع الاعلامية بالقاهرة.

يذكر ان عبدالرحمن المطيري الذي تولي منصبه في ديسمبر الماضي يقود عمليات تحديث متكاملة في الاعلام الكويتي وفق استراتيجية شاملة تركز على تمكين الشباب وتعزيز مكانة الكويت كدولة لها تاريخها الإعلامي المميز ورصيدها الثقافي الكبير على الصعيد العربي.