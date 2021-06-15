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غلق وتشميع ٤ مراكز للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب تعمل دون ترخيص بالشرقية

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غلق وتشميع ٤ مراكز للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب تعمل دون ترخيص بالشرقية غلق وتشميع ٤ مراكز للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب تعمل دون ترخيص بالشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على المقاهي والكيانات التعليمية، ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية، فضلاً عن إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون، وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية من الجهات المختصة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار شن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية التضامن الإجتماعي، ومأمورية الضرائب العامة، والتأمينات الإجتماعية، ومركز شرطة الزقازيق.

أسفرت الحملة عن تشميع وتفريق الطلاب من ٤ مراكز للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب تدار بدون ترخيص، فضلا عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

المصرى اليوم

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