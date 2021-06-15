رغم الغضب الفلسطيني.. الشرطة الإسرائيلية تكشف تفاصيل مسيرة الأعلام

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كشفت الشرطة الإسرائيلية مسار «مسيرة الأعلام» المقررة انطلاقها اليوم الثلاثاء وتفاصيلها كشفت الشرطة الإسرائيلية أنها أتمت استعداداتها لتأمين «مسيرة الأعلام» بمشاركة نحو 2500 عنصر، اليوم الثلاثاء.

بالرغم من الدعوات إلى «الغضب والاستنفار»..«مسيرة الأعلام» الإسرائيلية تنطلق اليوم في القدس وحول مسار المسيرة وتفاصيلها، قالت الشرطة الإسرائيلية بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم: «سيتجمع المشاركون ويقدر عددهم بالآلاف أو قد يصلون إلى عشرات الآلاف.. لا أحد يعلم».

وأضافت الشرطة ويتم الانطلاق من مبنى وزارة «المعارف»، ثم يصلون باب العامود للرقص بالأعلام، لن يدخلوا إلى البلدة القديمة من باب العامود، بل سيتوجهون إلى باب الخليل، ومن باب الخليل إلى حائط البراق.

ومن متوقع إغلاق طرقات في محيط باب العامود، وإجبار التجار على إغلاق محالهم التجارية قبل المسيرة بساعتين على الأقل.

وبالرغم من «الغضب العارم» لدى الفصائل الفلسطينية، تنطلق اليوم مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس، للقوميين اليهود المتطرفين، في خطوة تخاطر بتأجيج التوتر مع الفلسطينيين.