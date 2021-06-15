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تفاصيل حفل افتتاح الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

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تفاصيل حفل افتتاح الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة تفاصيل حفل افتتاح الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

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تنطلق فعاليات الدروة 22 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، غدًا الأربعاء، بتنظيم من المركز القومي للسينما برئاسة محمد الباسوسي، وفي الفترة ما بين 16 وحتى 21 يونيو الجاري، وحسبما أكد رئيس المهرجان الناقد عصام زكريا إن فعاليات مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة تتضمن 10 أفلام شاركت 22 دولة في إنتاجها، وتضم مسابقة الأفلام الوثائقية القصير، 13 فيلماً.

وأضاف «زكريا»: «يبدأ الحفل في الثامنة مساءًا بمسرح مكشوف تم تشييده داخل احدى الفنادق الكبرى بالاسماعيلية، وقابل لاستيعاب قرابة 500 شخص، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، من التباعد الاجتماعي بين المقاعد وارتداء ماسكات الوجه وقياس درجات الحرارة، والبوابات الخاصة بالتعقيم، ومن المقرر أن يتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة نايل سينما، الحفل تقديم الإعلامية انجي على».

يبدأ الحفل بعزف السلام الوطني، يليه استعراض الافتتاح وأوبريت تحت عنوان «أرض الحرية» غناء المطرب عماد كمال وكلمات الشاعر طارق على، ألحان كريم عرفة، توزيع أيمن التركي، كيروجراف مصطفى حجاج، يتبعه عرض فيلم ترويجي للدورة 22 يتضمن مشاهد من أهم الأفلام المشاركة فيها، ومن المقرر أن يحضر الحفل كل من وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم، أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، عصام زكريا رئيس المهرجان،اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.

المصرى اليوم

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