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مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين بمأرب
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:03 مساءً
5 مدن كويتية الأولى عالميًا في ارتفاع الحرارة
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:03 مساءً
"لابيد" يفتتح السفارة الإسرائيلية في الإمارات
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:03 مساءً
أمير تبوك يرعى جائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ34 غدًا
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:03 مساءً
قاصد يضيع ضربة الترجيح.. وسر انقلاب بيراميدز على نجمه واعلان ايقافه لنهاية الموسم
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:02 مساءً
عاصفة رعدية تدمر دار أوبرا في شتوتغارت الألمانية
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:57 مساءً
رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:56 مساءً
مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:56 مساءً
«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:56 مساءً
تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:56 مساءً
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فيديو
فيديو اليوم السابع
هل يتم استبعاد محمد صلاح ومصطفى محمد ولاعبى الأهلى من الأولمبياد ????؟
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 15 يونيو 2021 12:21 مساءً
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:02 مساءً
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