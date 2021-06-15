أخبار عاجلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين بمأرب -
5 مدن كويتية الأولى عالميًا في ارتفاع الحرارة -
"لابيد" يفتتح السفارة الإسرائيلية في الإمارات -
أمير تبوك يرعى جائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ34 غدًا -
قاصد يضيع ضربة الترجيح.. وسر انقلاب بيراميدز على نجمه واعلان ايقافه لنهاية الموسم -
عاصفة رعدية تدمر دار أوبرا في شتوتغارت الألمانية -
رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري -
مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة -
«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة -
تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

وصول أحمد شوبير مسجد الأحمدى بطنطا لأداء صلاة الجنازة على شقيقه

Print
مواضيع متعلقة
قاصد يضيع ضربة الترجيح.. وسر انقلاب بيراميدز على نجمه واعلان ايقافه لنهاية الموسم

قاصد يضيع ضربة الترجيح.. وسر انقلاب بيراميدز على نجمه واعلان ايقافه لنهاية الموسم

شاب ينتحل صفة طالب بكلية الطب ويدخل امتحان أسنان.. الضحية يحكى الكواليس

شاب ينتحل صفة طالب بكلية الطب ويدخل امتحان أسنان.. الضحية يحكى الكواليس

مفاجأة.. حسام حبيب يؤكد صحة تسريب والده ويعلن مقاضاته

مفاجأة.. حسام حبيب يؤكد صحة تسريب والده ويعلن مقاضاته

وفاة المياردير أنسي ساويرس والد نجيب ساويرس عن عمر 91 عاما

وفاة المياردير أنسي ساويرس والد نجيب ساويرس عن عمر 91 عاما