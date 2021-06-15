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القبض على متهم بتصنيع وترويج الإستروكس في القاهرة

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القبض على متهم بتصنيع وترويج الإستروكس في القاهرة القبض على متهم بتصنيع وترويج الإستروكس في القاهرة

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ضبطت أجهزة الأمن، الثلاثاء، أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بتصنيع وترويج مادة الإستروكس المخدر وترويجها على عملائه.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع مادة الإستروكس المخدر، بقصد الاتجار بها، متخذًا من الشقة محل سكنه وكرًا لنشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه أثناء تواجده داخل الشقة سكنه، وعثرت قوات الأمن بداخلها على كمية من مخدر الإستروكس ومبلغ مالي وسلاح أبيض وهاتفين محمول وأدوات التصنيع وميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والاتجار بها، كما أقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه غير المشروع.

المصرى اليوم

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