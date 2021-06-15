نائبة: الدولة تأخرت كثيرا فى منع سير الميكروباصات علي الطريق الدائري

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قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن قرار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشان منع سير الميكروباصات على الطريق الدائري، واستبداله بأتوبيسات النقل السريع «BRT»، خطوة جديدة لتطوير قطاع النقل والمواصلات.

واضحت عطوة، خلال البيان الصادر لها، ان اتوبيسات النقل السريع تعد هي التشغيل الأول للتجربة لهذا النظام داخل مصر رغم استخدامه في الكثير من دول العالم، لافتا إلى ان ان الدولة المصرية تاخرت كثيرا في اتخاذ هذا القرار حفاظا على حياه المواطنين ونظرا للحوادث المتكررة على طريق الدائري.

واكدت عضو مجلس النواب، ان هذه الاتوبيسات توفر خدمات تنقل سريعة ومريحة وفعالة من حيث التكلفة، كما أنها تعتبر وسيلة نقل فعالة اقتصاديًا بشكل خاص، فضلا عن توفير إمكانية التحرك بسرعة عبر المدينة، حيث تكون له مسارات مخصصة، ولا توجد بها عوائق كما أنه نظام نقل ذكي صديق للبيئة.

واشارت البرلمانية، إلى انه يتيح أوقات السفر القصيرة حيث إن ممرات الحافلات الحصرية (خطوط الحافلات) وحق الطريق عند التقاطعات وأوقات التواجد القصيرة في المحطات تجعل أوقات السفر جذابة