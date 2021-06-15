لكل خريجى كلية الصيدلة .. «الشيوخ» يصدر 8 توصيات لحل أزمة التكليف

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أصدرت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، 8 توصيات لإنهاء أزمة تكليف خريجى كلية الصيدلة .

جاء ذلك خلال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن تكليف خريجي كلية الصيدلة دفعتي ٢٠١٨ – ٢٠١٩، حيث استعرض النائب علاء مصطفى، تطور الأزمة بعد تأخر وزارة الصحة في تكليف خريجي الدفعتين، ومخالفة حركة التكليف الأخيرة منذ الإعلان عنها وحتي صدورها للقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷٤ والمنظم لتكليف المهن الطبية في الاعلان عنه خلال عام من التخرج، بالإضافة إلى عدم إعلان الوزارة عن أسس الاختيار والتكليف سواء طبقا لسنة التخرج أو الدراسات العليا أو المجموع أو التوزيع الجغرافي.

وطالب بضرورة عدم التفرقة بين دفعة ٢٠١٨ و٢٠١٩ وتكاليف كامل الدفعتين، مع ضرورة توضيح موقف وزارة الصحة من مبدأ التكليف المنصوص عليه في قانون ٢٩ لسنة ١٩٧٤، وضرورة الإعلان عن الاحتياج إلى تكليف خريجي كلية الصيدلة بناء على إحتياجات الوزارة ومن خلال نظام المسابقات، ولكن ذلك النظام لا يطبق إلا على طلبة الثانوية العامة وقت الإعلان عن ذلك.

وأعلن النائب علاء مصطفى أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وافقت بإجماع الحضور على التضامن مع قرارات لجنة الصحة بمجلس النواب والتوصية بالقرارات التالية:

١- استكمال تكليف من لم يتم تكليفهم من دفعه ٢٠١٨ وكان قد تقدم برغبة في التكليف.

٢- وضع جدول زمني بمعرفة وزاره الصحة والسكان لتكليف باقي دفعه ٢٠١٩ بعد الانتهاء من تمام تكليف دفعة ٢٠١٨ مباشرةً.

٣- مطالبة وزاره الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتحديد اعداد المقبولين لكليات الصيدله بدء من العام الحالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

٤- مطالبة وزارة الصحة والسكان بمخاطبة كل الجهات والهيئات التي توفر وظائف لخريجي كلية الصيدلة وذلك سعيًا من الوزارة لانهاء ازمه التكليف الحالية.

٥- البدء في إجراءات تعديل القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤ الخاص بالتكليف وذلك فيما يخص تكليف الصيادلة.

٦- وضع خطة واضحة للتكليف للدفعات المستقبلية ومخاطبة الرأي العام من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة للتعريف برؤية الوزارة المستقبلية الخاصة بتكليف الصيادلة قبل الالتحاق بكليات الصيدلة.

٧- تحديد موعد مع وزيرة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج ( تم تحديد موعد الثلاثاء ٢٠٢١/٦/٢٢) لبحث توفير فرص عمل للصيادلة المصريين في مختلف الدول الأفريقية والعربية.

٨- تقوم اللجنة بمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات مع كافة الجهات المعنية لحين تمام تنفيذها.