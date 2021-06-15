«مايم» عن خطورة الإنترنت بقصر ثقافة المنيا.. وتكريم كاهن قبطي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قصر ثقافة أبوقرقاص يوم ثقافى فنى بالتعاون مع جمعيه الصعيد ابوقرقاص البلد تضمن العديد من الفقرات الفنية المتنوعة، في إطار المشاركات التي تقوم بها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا ،

حيث قدمت فقرة في الغناء المنفرد منها ابو زعيزه، مصر يا امه يا بهيه، وتلى ذلك عرض «مايم» عن خطورة الإنترنت، بجانب إفتتاح معرض فنى ضم العديد من الأعمال والأشغال الفنيه المختلفة منها بالفوم الملون والصلصال والاشغال اليدوية، ونتاج لورش تدوير خامات بيئه للموهبه يوستيناأمير، يوستينا مدحت

وإختتمت بفقرة تكريم القس كيرلس عدلي، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجسبالفكرية، أشرف صالح رئيس جمعيه الصعيد المشاركات، ومديرة القصر بتقديم شهادات تقدير للمتميزين .