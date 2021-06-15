أخبار عاجلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين بمأرب -
5 مدن كويتية الأولى عالميًا في ارتفاع الحرارة -
"لابيد" يفتتح السفارة الإسرائيلية في الإمارات -
أمير تبوك يرعى جائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ34 غدًا -
قاصد يضيع ضربة الترجيح.. وسر انقلاب بيراميدز على نجمه واعلان ايقافه لنهاية الموسم -
عاصفة رعدية تدمر دار أوبرا في شتوتغارت الألمانية -
رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري -
مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة -
«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة -
تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الشرقية: إقامة 512 مشروعا في قطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 2.6 مليار جنيه

Print
محافظ الشرقية: إقامة 512 مشروعا في قطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 2.6 مليار جنيه محافظ الشرقية: إقامة 512 مشروعا في قطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 2.6 مليار جنيه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعي جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائنا الطلاب، التي تأتي في أولويات أجندة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة، والمشاركة في بناء مستقبل الجديدة التي نحلم بها.

أضاف محافظ الشرقية، أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، في الفترة من يوليو 2014 وحتى يوليو 2021، تم انشاء العديد من المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة ،وذلك للقضاء على نظام الفترتين ولإستيعاب عدد أكبر من الطلاب لتقليل كثافة الفصول بشكل تدريجي، فضلاً عن إنشاء نوعيات جديدة من المدارس وفق النظام العالمي، مثل المدارس المصرية اليابانية، ومدارس المتفوقين، وكذلك زيادة ميزانية التعليم بكافة مراحله التعليمية.

أوضح المحافظ أنه خلال الـ 7 سنوات الماضية تم تنفيذ 512 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية، بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و686 مليون جنيه، حيث تم انشاء 502 مدرسة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ما بين إنشاء جديد وإحلال كلي وجزئي وتوسعات، لإضافة 7909 فصل دراسي بتكلفة مالية بلغت 2 مليار و624 مليون جنية، وكذلك إنشاء وتطوير 10 إدارات تعليمية بتكلفة 62 مليون جنيه

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري

رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري

وزيرة الصحة: مصر تحتل المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في أفريقيا

وزيرة الصحة: مصر تحتل المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في أفريقيا

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين